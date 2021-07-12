В МИД Беларуси прокомментировали закрытие границы с Украиной

Закрытие границы Беларуси с Украиной не чинит препятствий для бизнеса и людей, это касается только противодействия преступности, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

«Что значит закрыли (границу с Украиной — ред.)? Для туристов, для обычных граждан границы открыты... Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры», — заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, текст размещен в понедельник на сайте телеканала.

В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны поступает «огромное количество оружия». Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.