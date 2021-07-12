Путин написал статью про Украину – переживает из-за «стены» между двумя народами

Президент России Владимир Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между РФ и Украиной. Об этом говорится в его статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», — говорится в статье.

Путин также упомянул «известную испокон веков» формулу «разделяй и властвуй». «Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — указал президент РФ.

В статье он также написал об общности народов двух стран. «Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат», — рассчитывает Путин.

«И скажу одно: Россия никогда не была и не будет „Антиукраиной“. А какой быть Украине — решать ее гражданам», — заявил президент РФ.

Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Путин выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран.

Предыдущая статья Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое» была опубликована 22 июня на сайте немецкой газеты Die Zeit. Она была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.