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Нацсовет по ТВ проверит «Интер» за демонстрацию «Кавказской пленницы»

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Нацсовет по ТВ проверит «Интер» за демонстрацию «Кавказской пленницы»

Национальный совет по вопросам по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу «Интер» внеплановую невыездную проверку.

Как отмечается в сообщении на сайте Нацсовета в четверг, санкция «внеплановая проверка» применена к телеканалу за демонстрацию фильмов с участием артистов, которых внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

За период с 28 июня по 11 июля регулятор зафиксировал трансляцию 11 таких произведений.

Речь идет о таких фильмах, как «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

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Соответственно, по решению Нацсовета, проверка «Интера» будет проведена в период с 30 июля по 13 августа. Для ее проведения вещатель должен предоставить регулятору определенные решением документы и материалы.

Интер, Нацсовет по ТВ
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