Привитый глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в субботу на своей странице в Twitter.
«Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку, и симптомы слабые», — написал он.
Также министр призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее.
К настоящему моменту первую дозу вакцины в стране получили уже почти 46,2 млн человек, что составляет 87,6% взрослого населения страны. Полностью привиты почти 35,5 млн людей (67,5% совершеннолетних жителей королевства).
Стремительное увеличение числа привитых взрослых позволило, в частности, решиться на отмену большинства коронавирусных ограничений в стране с 19 июля. С этой даты власти больше не будут обязывать жителей королевства носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя продолжат вырабатывать рекомендации по соблюдению разумных мер предосторожности в местах массового скопления людей и плохо вентилируемых помещениях.
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