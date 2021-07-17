СМИ узнали, какие версии происхождения коронавируса поддерживает администрация Байдена

Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена считают, что версия о том, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории, так же правдоподобна, как и версия о его естественном происхождении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Сегодня не существует убедительных доказательств достоверности какой-либо теории, однако некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, серьезно рассматривают вариант искусственного происхождения вируса, указывает телеканал. При этом большинство ученых, изучающих коронавирусы и исследовавших происхождение пандемии, считают, что доказательства убедительно подтверждают естественный источник, сообщает CNN.
По данным телеканала, в ЦРУ теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше. В памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований, говорится в публикации.
В конце мая Байден попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации» для установления версии происхождения коронавируса и проинформировать его о результатах в течение 90 дней. В сообщении Белого дома говорилось, что версия распространения инфекции из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
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