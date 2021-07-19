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ВОЗ призвала не спешить со снятием ограничений по ковиду

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ВОЗ призвала не спешить со снятием ограничений по ковиду

Пандемия еще не завершена, нельзя повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, переданном СМИ.

«Несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода, — отметил он. — Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам».

«Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку», — подчеркнул Клюге.

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Менее трети населения Европейского региона, куда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит и Украину, полностью привиты от коронавируса.

«В настоящее время 41% населения Европейского региона получил одну дозу вакцины, а 29% полностью вакцинированы. Данные четко указывают на то, что пандемия не закончилась. Это касается даже стран, достигших высокого уровня вакцинации населения. Одной из наших самых больших проблем остается неравенство в доступе к вакцинации в регионе», — отметил он.

ВОЗ, коронавирус
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