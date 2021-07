У нового iPhone 13 появится всегда включенный экран

Компания Apple в новом поколении смартфона iPhone реализует режим дисплея always on, сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, iPhone 13 вслед за «умными» часами Apple Watch Series 5, показанными в 2019 году, получит режим всегда включенного экрана (дисплей always on), что позволит пользователям узнавать время, погоду и получать ряд уведомлений от приложений без необходимости разблокировать смартфон.

Инсайдер отмечает, что новый iPhone получит более производительный процессор A15 и переработанный дисплей. Помимо режима always on экран будет отличаться увеличенной частотой обновления 120 Гц за счет технологии ProMotion и уменьшенной «челкой» за счет более компактной конструкции фронтальной камеры. Ожидается, что больший по объему, чем в iPhone 12, аккумулятор и оптимизированное энергопотребление увеличат время работы смартфона без подзарядки.

Премьера нового iPhone 13 должна состояться осенью. Точная дата дебюта смартфона пока не названа.