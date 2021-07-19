Кличко продемонстрировал спортивную форму в день своего 50-летия

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает в понедельник, 19 июля, 50-летний юбилей и продемонстрировал в видео, опубликованном на своей странице в Facebook спортивные и экстремальные упражнения, которые он может делать в таком возрасте.
В частности, он показал, как прыгает с парашютом с высоты 5 тыс метров, выполняя трюки в воздухе, как покоряет горную вершину высотой более 5 тыс м (гора Казбек), как во время утренней тренировки преодолевает на велосипеде 50 км, и как 50 раз подтягивается на перекладине.
«Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное — иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 — только экватор», — написал Кличко в комментарии к видео.
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