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Более полумиллиона китайцев призвали ВОЗ проверить американскую биолабораторию

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Более полумиллиона китайцев призвали ВОЗ проверить американскую биолабораторию

Более 500 тыс. китайцев призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить на безопасность американскую биолабораторию Форт-Детрик в восточном штате Мэриленд. Об этом в понедельник сообщило издание «Хуаньцю шибао».

В начале июня китайские интернет-пользователи опубликовали открытое письмо к ВОЗ. В нем они просили обратить внимание на американскую военную лабораторию на следующем этапе по расследованию происхождения коронавируса. В минувшие выходные число подписавшихся превысило полмиллиона.

В письме утверждается, что в лаборатории Форт-Детрик хранятся самые опасные вирусы, при этом ее показатели безопасности не отвечают необходимым требованиям. Интернет-пользователи отметили, что американские военные открыли лабораторию осенью 2019 года — перед началом распространения коронавируса в мире.

В марте официальный представитель МИД Хуа Чуньин также призвала ВОЗ изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран.

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В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.

США, Китай, биолаборатория, Форт-Детрик
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