Рейтинг доверия к политикам по-прежнему возглавляет Зеленский

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 52%. Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют — 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 58%. Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют — 75%. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют — 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 52%, не слышали о таком — 28%.

Такие результаты опроса обнародовала Социологическая группа «Рейтинг», который проведен 30 июня — 3 июля 2021.

При этом только четверть украинцев считают, что страна движется в правильном направлении (26%), в неправильном — 64%, затруднились ответить — 11%. Отмечается, что относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи, а также жителей Запада и Центра.

По парламентскому рейтингу, то его возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» — 13,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,8%, «Батькивщина» — 12,3%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Сила и честь» поддерживают 4,8%, Радикальную партию — 4,7%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,5%, партию Мураева «Наши» — 4,3%, «УДАР Виталия Кличко» — 4,1%, партию Шария — 3,7%, Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Кроме того, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 29,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 12,5% — Ю.Бойко, 11,3% — Ю.Тимошенко, 8,7% — И.Смешко, 5,5% — Е. Мураевп, 4,6% — В.Гройсмана, 3,4% — О. Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках В.Зеленского (34%) и Ю.Тимошенко (22%). Ю.Бойко хотели бы видеть в списках 20%, П.Порошенко — 18%, В.Гройсмана — 15%, И.Смешко — 14%, 10% -Е.Мураева.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 32% — Ю.Тимошенко, 27% -В.Зеленського, 24% — О. Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко — 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко — 66% против 34%.