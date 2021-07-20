Войти
Лукашенко предложил Литве «не бесплатно» решить проблему с мигрантами
дружба народов
Лукашенко предложил Литве «не бесплатно» решить проблему с мигрантами
Зеленский хочет конкретики от саммита «Восточного партнерства»
евроинтеграция
Зеленский хочет конкретики от саммита «Восточного партнерства»

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

крипта
RSS

Биткоин уже дешевле $30 тысяч

200
Биткоин уже дешевле $30 тысяч

Утром 20 июля курс биткоина на криптобирже Binance впервые с 22 июня упал ниже $30 тыс. Котировки первой криптовалюты опускались до $29,5 тыс. Сейчас актив
торгуется на уровне в $29,7 тыс., за прошедшие сутки он подешевел на 7%.

Последняя волна снижения биткоина началась после того, как 14 июля китайская провинция Аньхой ввела полный запрет на майнинг. Это привело к падению курса первой криптовалюты ниже $32 тыс.

Читайте также: МОК впервые за почти 130 лет изменил девиз Олимпийских игр

К текущему моменту порядка 90% майнинг-компаний в Китае прекратили работу. В июне четыре китайские провинции запретили добычу криптовалюты, а банкам и другим финансовым организациям КНР предписали не участвовать в операциях, связанных с цифровыми активами.

биткоин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 июля 2021
Понедельник, 19 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016