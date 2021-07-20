Биткоин уже дешевле $30 тысяч

Утром 20 июля курс биткоина на криптобирже Binance впервые с 22 июня упал ниже $30 тыс. Котировки первой криптовалюты опускались до $29,5 тыс. Сейчас актив

торгуется на уровне в $29,7 тыс., за прошедшие сутки он подешевел на 7%.

Последняя волна снижения биткоина началась после того, как 14 июля китайская провинция Аньхой ввела полный запрет на майнинг. Это привело к падению курса первой криптовалюты ниже $32 тыс.

К текущему моменту порядка 90% майнинг-компаний в Китае прекратили работу. В июне четыре китайские провинции запретили добычу криптовалюты, а банкам и другим финансовым организациям КНР предписали не участвовать в операциях, связанных с цифровыми активами.