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Посол КНР поблагодарил Медведчука за активную роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной

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Посол КНР поблагодарил Медведчука за активную роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной

Несмотря на то, что в результате политических преследований действующей власти народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук находится под домашним арестом, лидер оппозиции остается на связи с действительно важными для Украины зарубежными партнерами. Так Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун прислал политику письмо с благодарностью за его активную позицию в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Документ обнародовал на своей странице в Facebook нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.

Фань Сяньжун заявил, что готов и к дальнейшим контактам с Виктором Медведчуком, чтобы продвигать и развивать стратегическое партнерство и дружбу китайского и украинского народов.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и Коммунистической партии Китая играет важную роль в развитии двусторонних отношений между КНР и Украиной. 

«Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями дает еще больше импульсов углублению наших дружественных отношений и приносит еще больше реальных результатов на благо наших государств и народов», ‒ говорится в письме.

Также посол поблагодарил Виктора Медведчука за поздравление генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетним юбилеем партии, а также за участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий.

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, комментируя это письмо, отметил, что «дипломатия не терпит суеты», а тем более «эмоциональных выпадов и детских капризов» и, как показала практика, можно успешно развивать партнерские отношения, как с Западом, так и с Коммунистической партией Китая, но действующая власть этого понимать не хочет.

«Только написал пост о глупом шантаже Запада “поворотом на Восток” – пришло письмо, которое является результатом долгосрочной кропотливой работы на китайском направлении. Иначе ничего в международных отношениях не делается. На самом деле можно бывать на важных встречах в Вашингтоне (откуда только прилетел), и серьёзно сотрудничать с Коммунистической партией Китая. Власти этого не понять. Остается применять против нашей команды всякие репрессии, что только доказывает их беспомощность. В честной конкуренции побеждать они неспособны. Но все равно проиграют и в такой», – констатировал политик.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что санкции Украины в отношении Китая – негативный сигнал инвесторам, способствующий дальнейшему бурному оттоку капитала из страны.

«Из-за ручного управления со стороны США Украина давно потеряла политическую субъектность на мировой арене. Теперь наша страна лишается и основных торгово-экономических партнеров, оставаясь у разбитого корыта с огромными долгами и полной зависимостью от западных кредиторов, готовых за бесценок скупить украинские активы, так как украинская власть последовательно, с использованием незаконных административных методов уничтожает их конкурентов, что прямо противоречит интересам Украинского народа», – подчеркнул парламентарий.

Китай, Виктор Медведчук
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