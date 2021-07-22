Байден признал, что не смог остановить строительство «Северного потока 2»

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток 2», поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.

«Идея о том, что должно было быть сказано или сделано что-то такое, что могло бы остановить это, нереалистична», — сказал он журналистам, передает Интерфакс.

Президент добавил, что «Северный поток» уже завершен на 99%.

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме «Северного потока 2». В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей.

Байден заявил в связи с этим: «Как вы знаете, у меня была очень, очень плодотворная дискуссия с Ангелой Меркель. Она и правительство Германии работают над обязательствами, которые предполагают, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить боль Украине и другим странам, они отреагируют».

Тем не менее, большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.