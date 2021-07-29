В Киеве произошел взрыв в почтомате, полиция проводит расследование

В Киеве полиция начала расследование обстоятельств взрыва в помещении одного из торговых центров, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Сегодня утром в Оболонский районный управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий», — указывается в сообщении.

Правоохранители проводят на месте происшествия первоочередные следственные действия.

Пострадавших в результате взрыва нет.