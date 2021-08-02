В воскресенье в Украине от коронавируса привили еще почти 40 тысяч человек

В течение суток 1 августа от коронавируса в Украине привили 38 080 украинцев, при этом первую прививку получили 27 722 человек, полностью завершили иммунизацию — 10 672.
«38 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021. Одну дозу получили 27 722 человек, полностью иммунизированы — 10 672 человека», — сообщает в Телеграм министерство здравоохранения в понедельник.
Отмечается, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки, 296 центров вакцинации.
«С начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу — 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 033 616 человек. Всего проведено 5 594 703 прививки», — отметили в Минздраве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016