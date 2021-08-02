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В воскресенье в Украине от коронавируса привили еще почти 40 тысяч человек

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В воскресенье в Украине от коронавируса привили еще почти 40 тысяч человек

В течение суток 1 августа от коронавируса в Украине привили 38 080 украинцев, при этом первую прививку получили 27 722 человек, полностью завершили иммунизацию — 10 672.

«38 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021. Одну дозу получили 27 722 человек, полностью иммунизированы — 10 672 человека», — сообщает в Телеграм министерство здравоохранения в понедельник.

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Отмечается, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки, 296 центров вакцинации.

«С начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу — 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 033 616 человек. Всего проведено 5 594 703 прививки», — отметили в Минздраве.

вакцинация
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