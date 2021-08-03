Редактор The New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

Старший редактор газеты The New York Times дал указание сотрудникам не расследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщил в понедельник британский журнал The Spectator со ссылкой на источники.
«В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19,» — рассказал сотрудник The New York Times. «Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Было сопротивление проведению всего, что могло бы свидетельствовать о том, что коронавирус был создан человеком или случайно просочился из лаборатории».
Как подтвердил второй источник журнала, The New York Times пресекала любые попытки выяснить происхождение вируса, а любые отклонения от линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».
15 июля генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».
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