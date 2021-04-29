В Китае будут штрафовать за недоеденные блюда в ресторанах

В Китае приняли закон по борьбе с пищевыми отходами и расточительством в еде. Одной из выбранных мер стали штрафы для посетителей заведений общепита, которые заказали слишком много еды и не смогли доесть. Пока неизвестно, как будет проходить процесс взыскания штрафа и его размер.
Китайские законодатели проголосовали за принятие закона по борьбе с пищевыми отходами на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Xinhua. Закон вступит в силу со дня обнародования.
Согласно закону, рестораны могут взимать с посетителей, которые оставляют недоеденные блюда, штраф за утилизацию, но его размер пока не определен. Ежегодно Китай теряет более 35 млрд кг зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке.
В августе 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал города разработать «творческие решения» по сокращению пищевых отходов. По словам политика, объем пищевых отходов в стране «шокирует и огорчает». Государственное телевидение раскритиковало блогеров, которые едят большое количество еды на камеру.
Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила ввести правило N-1. Например, компания из десяти человек может заказать только девять блюд. Гости имеют право заказать еще, но только если остались голодными.
Ресторан в Китае просил гостей взвешиваться перед заказом еды. У входа установили весы, и гости могли вводить полученные результаты в приложение, которое подбирало им блюда.
Банкеты чиновников тоже регламентируются, поскольку госслужащие должны сыграть ключевую роль в борьбе с пищевыми отходами. На мероприятиях количество и форма приема пищи должны быть организованы экономно и соответствовать стандартам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016