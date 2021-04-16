В Киеве из-за нарушения карантина закрыли два ресторана

В Киеве закрыли за нарушение карантина два ресторана «Хлебный». На руководителей заведений составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Нарушения выявили в ресторанах «Хлебный» на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

«На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч грн», — заявили в КГГА.

Всего за вчера в Киеве проверили 32 ночных заведения.

Напомним, в Киеве продлили срок действий жесткого карантина до 30 апреля. На время локдауна в столице запрещена, в частности, принимать посетителей кафе и ресторанами. Разрешается лишь вести торговлю на вынос и совершать адресную доставку.