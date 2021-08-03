Эксперты не исключают вспышку COVID-19 в Украине на протяжении ближайших двух недель

Вспышка COVID-19 в Украине может начаться на протяжении ближайших двух недель, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).
"Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой, и медицинская система не перегружена (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные — на 12%), вспышка возможна на протяжении ближайших двух недель. Основными причинами является рост заболеваемости в мире«,- сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.
По его словам, вспышка может начаться в любом регионе.
«20 из 25 регионов Украины „растут“, но мы квалифицируем это как рост вверх относительно плато, это еще не вспышка. Вспышка может начаться в любом регионе. Вероятнее всего, вспышка начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях, эти регионы „растут“ больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине», — сказал Ганиченко.
В KSE рекомендуют всем регионам усилить систему выявления-изоляции контактных и аналитику на уровне объединенных территориальных громад.
Кроме того, эксперты отмечают необходимость вакцинации.
"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации — текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения",- добавил Ганиченко.
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