На территории ЛДНР «потерялись» 80 украинских пленных

Российская сторона сообщила, что установила местонахождение лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками «всех на всех», сообщил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.
«Принцип обмена заложниками „всех на всех“ Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали „туда“ по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного Креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что „они“ установили только 27 человек. А о других наших 80 людях они ничего не знают и они их не нашли», — написал Марчук на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, однажды к таким ненайденных попали даже двое украинских военнослужащих, которых официально посетил координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш.
«На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», — написал Марчук.
Также он отметил, что представители ОРДЛО постоянно включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне в Донбассе, а совершивших эти преступления во время событий на Майдане (спецназ Беркута), или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.
«Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек. Но это сложная схема... Все это в полной мере относится и к принципу „всех установленных на всех установленных“. Поэтому Украина „ЗА“ принцип обмена „всех на всех“, но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов», — резюмировал Марчук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016