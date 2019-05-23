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На территории ЛДНР «потерялись» 80 украинских пленных

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На территории ЛДНР «потерялись» 80 украинских пленных

Российская сторона сообщила, что установила местонахождение лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками «всех на всех», сообщил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.

«Принцип обмена заложниками „всех на всех“ Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали „туда“ по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного Креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что „они“ установили только 27 человек. А о других наших 80 людях они ничего не знают и они их не нашли», — написал Марчук на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, однажды к таким ненайденных попали даже двое украинских военнослужащих, которых официально посетил координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш.

«На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», — написал Марчук.

Также он отметил, что представители ОРДЛО постоянно включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне в Донбассе, а совершивших эти преступления во время событий на Майдане (спецназ Беркута), или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.

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«Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек. Но это сложная схема... Все это в полной мере относится и к принципу „всех установленных на всех установленных“. Поэтому Украина „ЗА“ принцип обмена „всех на всех“, но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов», — резюмировал Марчук.

пленные, Евгений Марчук
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