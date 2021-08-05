В Украине за сутки зафиксировано больше 1000 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 052 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 542 человек, 25 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 81, медработников — 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 532 человека, летальных случаев — 25, выздоровели — 542 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 256 397 человек, выздоровели 2 188 815 человека, летальных случаев — 53 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.