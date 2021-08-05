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У разведки США оказались генетические данные вирусов из лаборатории в Ухане

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У разведки США оказались генетические данные вирусов из лаборатории в Ухане

Разведывательные службы США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщила в четверг американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка могла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Согласно публикации, США теперь владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, изучавшихся в уханьской лаборатории.

Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Такая работа ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, пишет телекомпания. По ее данным, процесс анализа затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американским спецслужбам надо не только найти знающих китайский специалистов, но и убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

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Президент Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

США, Ухань
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Четверг, 5 августа 2021
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