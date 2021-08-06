В Беларуси признали экстремистскими спортивный сайт

Интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, говорится в телеграм-канале пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой в пятницу.

«Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали телеграм-канал „Тribunа.cоm Беларусь“, одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что администраторы сообществ размещали «материалы, призывающие к экстремистской деятельности».

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — уточнили в ведомстве.