Биткоин впервые с мая поднялся выше $45 тысяч

Криптовалюта биткоин сегодня достигала отметки $45,2, затем немного скорректировавшись. Последний раз стоимость криптовалюты превышала $45 тыс. в мае 2021 года.

В апреле 2021 года курс биткойна достигал $65 тыс. В середине мая стоимость ведущих цифровых валют упала на 44–64%. В июне и июле цена биткоина опускалась ниже $30 тыс. Затем курс биткоина превысил $40 тыс.

Поводом для роста называли информацию о том, что биткоин в качестве платежного средства вскоре начнет принимать крупнейшая в мире компания