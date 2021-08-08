Украина через три месяца откажется от бумажного документооборота

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим «paperless» в Украине закончится через три месяца, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина перейдет в режим „без бумаг“ через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах», — написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.
Он отметил, что благодаря переходу в режим «без бумаг» поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.
«Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений», — подчеркнул премьер.
Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме «без бумаг», paperless).
Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их предоставления и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.
Так, в случае если закон для получения публичной услуги требует представления документов и/или информации, содержащейся в национальных электронных информационных ресурсах, такие документы и информация не подаются, а вместо этого указываются сведения, необходимые для предоставления публичной услуги.
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных государственных услуг в режим «paperless»
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