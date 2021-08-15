Лукашенко назвал причины развала СССР

В развале СССР виновны президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в фильме «ГКЧП 30 лет спустя», показанном на российском телеканале «Россия 1».

«Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну. Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили», — аргументировал свою позицию Лукашенко.

При этом первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в распаде СССР виноват не он, Ельцин или председатель Верховного совета Беларуси Леонид Шушкевич, а изжившая себя система. По его словам, Советский Союз «сам себя похоронил», а Ельцин, Шушкевич и Кравчук «только зафиксировали этот факт».

Горбачев ранее говорил, что главная ответственность за развал СССР лежит на команде Ельцина. Первый и единственный президент СССР также считает, что к распаду прежней политической системы привели отношения между республиками, бывшими в составе Советского Союза. По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, с которым нужно было считаться и реформировать внутреннюю политику. Однако это не было вовремя сделано.

8 декабря 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписали Беловежское соглашение, которое фактически прекращало существование СССР и провозглашало создание на территории всех республик Содружества Независимых Государств (СНГ).

Экс-советник Ельцина и автор проекта соглашения о создании СНГ Сергей Шахрай отмечал, что сами по себе Беловежские соглашения не были причиной распада СССР, они лишь констатировали факт. «Уже к середине осени 1991 года последние шансы сохранить Союз растаяли. И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее связывал распад СССР с неэффективной экономической политикой. По его мнению, она привела к коллапсу в социальной сфере, что спровоцировало политические изменения.