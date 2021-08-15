Умер чемпион мира по футболу Герд Мюллер

На 76-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер. Об этом сообщается на сайте мюнхенской «Баварии».

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.