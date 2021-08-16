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В России пресс-секретарю Навального дали полтора года за акции протеста

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В России пресс-секретарю Навального дали полтора года за акции протеста

Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю полиитка Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы якобы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила СМИ пресс-секретарь суда.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев», — сказала пресс-секретарь.

Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.

Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

В рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.

На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.

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Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость — он отсидел реальный срок по делу «Ив Роше». Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Несогласованные властями протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. В РФ возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и по другим статьям.

Алексей Навальный, Кира Ярмыш
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