«Талибан» приказал своим боевикам не пугать жителей Кабула

Талибам приказано не пугать жителей Кабула и позволить им вернуться к нормальной жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя движения «Талибан».
«Мы хотим, чтобы ушли все иностранные силы, прежде чем мы начнем изменять систему управления», — добавил представитель талибов.
Накануне официальный представитель движения Забихулла Муджахид опубликовал в Twitter обращение к жителям Кабула и боевикам. В нем сказано, что горожанам не следует бояться талибов, поскольку силы движения входят в Кабул для предотвращения грабежей. Членам движения, в свою очередь, запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить».
Ранее талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, они вошли в столицу — Кабул — и захватили президентский дворец. Представитель движения Мохаммед Наим заявил об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, его точное местоположение остается неизвестным, власти нескольких соседних государств уже отвергли данные о его прибытии.
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