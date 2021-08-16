Войти
Лукашенко назвал причины развала СССР
соседи
Лукашенко назвал причины развала СССР
Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком
позиция
Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Талибан» приказал своим боевикам не пугать жителей Кабула

470
«Талибан» приказал своим боевикам не пугать жителей Кабула

Талибам приказано не пугать жителей Кабула и позволить им вернуться к нормальной жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя движения «Талибан».

«Мы хотим, чтобы ушли все иностранные силы, прежде чем мы начнем изменять систему управления», — добавил представитель талибов.

Накануне официальный представитель движения Забихулла Муджахид опубликовал в Twitter обращение к жителям Кабула и боевикам. В нем сказано, что горожанам не следует бояться талибов, поскольку силы движения входят в Кабул для предотвращения грабежей. Членам движения, в свою очередь, запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить».

Читайте также: Цена на газ в Европе в очередной раз обновила рекорд

Ранее талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, они вошли в столицу — Кабул — и захватили президентский дворец. Представитель движения Мохаммед Наим заявил об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, его точное местоположение остается неизвестным, власти нескольких соседних государств уже отвергли данные о его прибытии.

Кабул, Талибан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 августа 2021
Воскресенье, 15 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016