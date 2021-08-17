Почти половина украинцев считает, что Зеленский не советует должности президента

47,5% украинцев считают личные качества Владимира Зеленского таковыми, что в большей мере не соответствуют должности президента Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования «Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины», проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа текущего года.

«47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) В. Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% — что соответствуют и не соответствуют в одинаковой мере. Соответственно, индекс личных качеств (этот и последующие индексы рассчитывались аналогично индекса эмоциональных оценок, то есть как разница положительных и отрицательных оценок) практически не изменился: −29,0 в марте и −29,9 в июле-августе», — говорится в пресс-релизе Центра, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что в ходе исследования проводилась эмоциональная оценка респондентами Зеленского, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности

«Относительно эмоциональной оценки, то 33,7% респондентов заявили, что президент Украины В. Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% ˗ преимущественно положительные, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций. Если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с −20,2 до −14,5», — подчеркивают социологи.

Они отмечают, что давая оценку опыту и компетентности Владимира Зеленского, которые необходимы для того, чтобы быть президентом Украины (по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает «профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют», а самый высокий — что он «обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью»), 53,9% опрошенных выбирают баллы «1» или «2», соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% — баллы «4» или «5», соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности. Следовательно, индекс опыта и компетентности вырос с −42,4 до −34,9.

«42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности В. Зеленского на должности президента Украины преимущественно негативно, 13,9% — преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты. Итак, индекс текущих достижений фактически не изменился: −28,4 в марте против −28,3 в июле-августе», — подчеркивают в Центре.

Там добавляют, что 39,5% респондентов считают ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативными, 18,9% — преимущественно положительными, 32,3% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты. Учитывая это, индекс ожидаемых достижений мало изменился: согласно −21,6 в марте и −20,6 сейчас.

«Общий индекс оценки В. Зеленского (вычислен как среднее от вышеприведенных индексов) согласно социологическому тесту „Политическое кресло“ изменился с −28,3 до −25,6. То есть оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне», — резюмируют социологи.

Социологическое исследование «Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины» проводилось социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.