Талибы приостановили вылеты всех рейсов из аэропорта Кабула

Радикальное движение «Талибан» объявило во вторник о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Авиавласти Афганистана в свою очередь сообщили, что работают над решением технических проблем и наведением порядка в аэропорту Кабула для возобновления полетов гражданских самолетов.

«Все гражданские рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены. Официальные лица Управления гражданской авиации (CAA) сейчас работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту, чтобы обеспечить полеты рейсов в аэропорту в обычном режиме и возобновление работы», — говорится в заявлении Управления, размещенном в Facebook.

Как передает катарский телеканал Al Jazeera, отряды «Талибана» подошли вплотную к аэропорту Кабула. Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух.

В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщил, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.