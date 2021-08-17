Испания примет участие в «Крымской платформе»

Новый глава испанской дипломатии посетит Украину 23 августа для участия в учредительном саммите международной платформы по деоккупации Крымского полуострова («Крымская платформа»).
Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба министерства иностранных дел Украины по итогам первого телефонного разговора главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы с новым министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.
«Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите Крымской платформы. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Испанский дипломат заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину», — подчеркивают в МИД.
Там добавляют, что стороны также обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.
Кроме того, Хосе Мануэль Альбарес Буэно принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное для него время.
«Крымская платформа» — консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.
Официально деятельность «Крымской платформы» будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили более 40 государств.
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