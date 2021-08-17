Армия США готова вывозить из Кабула до 9 тысяч человек в день

Ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, но США продолжают работать над обеспечением безопасности. Об этом заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
«Ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, но мы все еще работаем над обеспечением безопасности», — сказал он.
США полагают, что смогут вывозить из Кабула от 5 тыс. до 9 тыс. человек в день, заявил пресс-секретарь Пентагона.
По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.
Отметим, что по последним данным эвакуация из Кабула приостановлена. Как передает катарский телеканал Al Jazeera, отряды «Талибана» подошли вплотную к аэропорту Кабула. Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух.
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