Украинцы больше всего доверяют армии, ветеранам АТО и волонтерам

Самым высоким уровнем доверия украинцев пользуются Вооруженные силы Украины (34,6%), ветераны АТО (34,2%), волонтеры (36,2%), врачи (23%), общественные организации (8,1%), свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».

Также позитивный баланс доверия — у городских/сельских глав (9,8%), городских/поселковых/сельских советов (1,2%), Интернет-изданий (10,5%), свидетельствуют данные исследования, презентованного в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.

Негативный баланс уровня доверия — у политических партий (-62,2%), Верховной Рады (-61,8%), Кабинета министров Украины (-58%), прокуратуры (-51,3%), Национального банка Украины (-42,1%), Службы безопасности Украины (-39,6%), профсоюзов (-35,1%), президента Украины Владимира Зеленского (-31%), Министерства здравоохранения Украины (-27,7%), Национальной полиции Украины (-26,3%), облсоветов (-24,8%), религиозных организаций (-6,6%). Также негативный баланс уровня доверия имеют украинские СМИ (телевиденье (-21,2%), радио (-30,3%), газеты (-30,3%)).

69% респондентов согласились с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже (37,7% — «безусловно, согласны», 31,3% — «скорее, согласны»). Не согласны с этим утверждением 25,3% (19,3% — «скорее, не согласны», 6% — «безусловно, не согласны»). 5,7% затруднились ответить.

65,2% согласны с тем, что независимо от того, кто именно станет следующим президентом Украины, этот человек будет представлять интересы только своей партии и только тех избирателей, которые проживают на определенной территории страны, а не всего народа Украины (28,3% — «безусловно, согласны», 36,9% — «скорее, согласны»). Не согласны с таким мнением 26,8% из тех, кто принял участие в опросе (19% — «скорее, не согласны», 7,8% — «безусловно, не согласны»). Затруднились ответить 8% респондентов.

68,7% указали, что согласны с тем, что политический раскол в Украине после каждых президентских выборов является главной причиной того, почему не уделяется необходимое внимание реформам в Украине, и происходят процессы противостояния сторонников и оппонентов избранного президента (29,4% — «безусловно, согласны», 39,3% — «скорее, согласны»). Не согласны с этим 23,3% респондентов (18,7% — «скорее, не согласны», 4,6% — «безусловно, не согласны»). 8% затруднились ответить на вопрос.

37,4% ответили, что действующая власть может обеспечить безопасность гражданам Украины, 51,3% — не может, а 11% затруднились ответить.

10,7% опрошенных указали, что президент Украины Владимир Зеленский полностью независим в своих решениях и действиях, 40,6% — «в каких то вопросах — независим, в других — зависим», 42% — «полностью зависим от влияния других стран и международных организаций». Затруднились с ответом 6,7%.

7,8% респондентов отметили, что Кабинет министров Украины полностью независим в своих решениях и действиях, 40,9% — «в каких то вопросах — независим, в других — зависим», 42,3% — «полностью зависим от влияния других стран и международных организаций». Не ответили на вопрос 9%.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации — личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение — 1,1 — 1,9%.