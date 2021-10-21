Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции

Кабул и ближайшие провинции остались без электричества из-за взрыва на подстанции в предместье города. Об этом заявили в четверг в Афганской энергетической корпорации.
«Из-за взрыва в Кала Мурад Бег провинции Кабул была повреждена линия электропередачи. В результате обесточен Кабул и ряд других провинций», — говорится в распространенном заявлении компании.
«Технические сотрудники компании на данный момент находятся на месте происшествия и как только позволит ситуация начнут работы по восстановлению работы линии», — указали в компании.
13 октября из-за обрыва линий электропередачи в районе Данди-Шахабуддин в провинции Баглан также были перебои подачи снабжения в регионы, получающие электричество из Узбекистана, а также в провинцию Кабул.
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