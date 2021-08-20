США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана

Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан. Сейчас из страны забрали почти 9 тысяч человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
«Это опасно для наших войск, которые там работают, чтобы вывести людей. Поэтому мы стараемся двигаться быстрее», — заявила директор по коммуникации Белого дома Кейт Бедингфилд.
Также США продолжают переговоры с боевиками «Талибана», чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула. Пока неизвестно сколько еще американцев находятся на территории Афганистана.
Джо Байден, со своей стороны, чувствует моральный долг перед афганцами, которые помогали военнослужащим США и также хотят бежать из страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016