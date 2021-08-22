Меркель объяснила, почему не сможет принять участие в Крымской платформе

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему не сможет быть на Крымской платформе. Сегодня ее прощальный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, она заявила, что аннексия Крыма — это нарушение международного права.

«Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане», — объяснила Меркель.