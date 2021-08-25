Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине

Уже 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала, подали заявления о получении статуса беженца в стране. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

«Те рейсы, которые обеспечивали эвакуацию граждан из Афганистана под эгидой руководства государства, (в целом за последние полторы недели было три рейса — 16 августа и еще два рейса в эти выходные), всего, если говорить о категории граждан Афганистана, 65 граждан этой страны при пересечении государственной границы Украины на въезд подали заявления о получении статуса беженца», — отметил Демченко.

«Их вместе с другими гражданами Афганистана, которые нуждались в дальнейшей помощи от Украины, они были переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем ими и занимаются», — пояснил он.

Часть граждан Афганистана, которые имели возможность, улетели в другие страны.

Если говорить о гражданах Украины, то за три рейса более 50 человек удалось вернуть из Афганистана домой. Кроме того, среди граждан Афганистана, которые прибывали этими рейсами, были и члены семей граждан Украины, которые летели домой, добавил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, на всех трех рейсах обеспечивались меры по недопущению распространения COVID-19. Он уточнил, что речь идет в частности о тестировании на коронавирус.

Накануне Киевская облгосадминистрация сообщила, что 19 эвакуированных из Афганистана лиц временно будут проживать в пункте для беженцев, расположенном в Яготине.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационных украинских рейса в целом вывезли из Афганистана 256 человек.