От взрывов возле аэропорта Кабула погибли не менее 110 человек, - Al Jazeera

Число погибших в результате вчерашних взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) достигло 110. Это с учетом жертв среди американских военных.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов Al Jazeera в Афганистане, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек. В том числе 13 американских солдат.

Также сообщается, что американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.

Напомним, ранее стало известно, что теракт в Кабуле совершили смертники террористической организации «Исламское государство», в ответ президент США Джо Байден уже распорядился нанести удар по террористам.

Также сообщалось, что США не изменили планы вывести войска из Афганистана до 31 августа после терактов в Кабуле.