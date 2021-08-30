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Талибы намерены завтра полностью занять аэропорт в Кабуле

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Талибы намерены завтра полностью занять аэропорт в Кабуле

Радикальное движение «Талибан» полностью возьмет под контроль столичный аэропорт Афганистана после вывода войск США из страны во вторник, 31 августа. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

По его данным, «Талибан» проводит консультации с Турцией и Катаром по поводу технического управления операциями в столичном аэропорту Афганистана. Согласно информации источника, стороны пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

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15 августа боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул страну, а вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Многие страны эвакуируют своих граждан, включая сотрудников посольств.

Кабул, Талибан
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