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Боди: из художественной гимнастики в гардеробы трендсеттеров

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Боди: из художественной гимнастики в гардеробы трендсеттеров

Все девушки следят за тенденциями, просто каждая в своем, предпочтительном направлении. В этой статье мы хотим рассмотреть достаточно интересный предмет гардероба, который и всколыхнул фэшн-издания, и заставил сердце модных инфлюенсеров биться чаще — боди здесь говорим о них.

Исконно спортивная экипировка начала понемногу переходить в повседневные образы, как и моделирующее фигуру белье, в качестве акцентной детали, так и беговые кроссовки. Комбидресы не стали исключением, поскольку вариаций всевозможных перестановок деталей в симбиозе с дизайнерской фантазией дают невероятный результат. Так, из под талантливой руки не одного модельера вышли боди-футболки, боди-поло, блузы-боди и другие привлекательные модели. 

Почему они так быстро попали на пик популярности?

Следом за ретро-тенденцией заправлять верх в брюки, пошли неудобства через наслоение лишней ткани, что придавало нежелаемого объема. Идея присоединить повседневный верх к бельевому низу произвела фурор и модели получили небывалый спрос. Но не комфортом единым — они отличаются насыщенной визуальной составляющей, которая привлекает взоры, чего и добивается каждая девушка в момент составления нового look of the day.

Сегодня пользуются большой актуальностью боди самого разного типа, и бельевые, и повседневные. Первые могут быть как чисто хлопковыми, для домашнего использования, так и нести более соблазнительный характер за счет грамотно подобранных кружевных и сексуальных полупрозрачных материалов. Второй вид достаточно сложно определить, смотря на вид в целом. Они могут иметь застежки на планки с пуговицами, настрочные карманы, длинные рукава, и другие самые разнообразные декоративные элементы. Сегодня модно использовать приталенные топы-боди вместе с объемными джинсами-палаццо. Смотрится это крайне эффектно, поэтому возьмите на вооружение. Стоит подметить, что для деловых нарядов это тоже незаменимая вещь, поскольку надев ее, вам не придется переживать, что блуза где-то собралась ненавистными складками или вовсе расправилась. Подберите стильную юбку-карандаш, удобные туфли и блузу-боди. Уверены, так вы обретете и красивый внешний вид, и комфорта такому ансамблю не занимать. 

Приобрести подобного рода модели вы можете в мультибрендовом онлайн-магазине MD Fashion. Здесь большой ассортимент товаров от мировых производителей, который славятся уникальными решениями. Все отличаются премиальным качеством и подлинностью. Переходите и убедитесь сами.

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