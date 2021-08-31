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Apple стала самой дорогой компанией в США

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Apple стала самой дорогой компанией в США

Акции Apple обновили исторический максимум. В понедельник, 30 августа, стоимость бумаг компании выросла на 3,04%, завершив день на отметке $153,12 за бумагу. С поправкой на дробление акций это самый высокий уровень закрытия за всю историю компании. Выше акции торговались лишь в середине дня — в 21:04 по Киеву они достигли внутридневного максимума $153,49 за бумагу.

На этом фоне рыночная стоимость Apple впервые по итогам дня превысила $2,5 трлн, составив $2,531 трлн. В течение дня капитализация компании поднималась до $2,537 трлн. Таким образом, Apple стала первой компанией в США и первой из так называемого «клуба триллионщиков», преодолевшей этот порог. Больше, чем Apple, сейчас стоит только национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — $7,01 трлн.

В «клуб триллионщиков» на текущий день входят Microsoft с капитализацией $2,281 трлн, Amazon ($1,733 трлн), Alphabet ($1,934 тлрн) и Facebook ($1,073 трлн).

«Яблочная компания» начала дорожать 27 августа, после выхода квартальной отчетности. За три месяца, с 28 апреля по 26 июня текущего года (для компании это третий финансовый квартал 2021 года), выручка Apple выросла на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла рекорда $81,4 млрд. Чистая прибыль прибавила 93%, до $21,74 млрд, или $1,3 на акцию.

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Apple преодолела отметку в $2 трлн в августе 2020 года. До того момента единственной публичной компанией, стоимость которой достигала $2 трлн, была Saudi Aramco. Apple потребовалось два года, чтобы увеличить капитализацию с $1 трлн до $2 трлн: компания достигла отметки в $1 трлн 2 августа 2018 года.

Apple
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