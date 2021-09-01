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В Раде нет голосов для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

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В Раде нет голосов для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

«Учитывая позицию моих коллег... Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами», — сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы «особенно важна».

«Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем», — сказал он.

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Ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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ssss xxxx
ssss xxxx 23 минуты назад

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