США предоставят Украине помощь в размере $3 млрд, а также дадут оружие

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам на специальном брифинге, посвященном запланированной на среду встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в США.
«Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере $3 млрд», — отметила она.
Также новый пакет американской военной помощи Украине в размере 60 млн долларов будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия. «Президент Байден объявит о том, что он одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $60 млн», — сказала она.
«Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия», — добавила представитель американской исполнительной власти.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласуют осенью на первой за три года встрече американо-украинской Комиссии по стратегическому партнерству ее новую хартию о совместной работе двух стран по решению вызовов XXI века.
«Мы ожидаем, что этой осенью состоится встреча между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Украины. И на этой встрече, как мы ожидаем, они утвердят новую хартию между нашими странами, в которой будут установлены параметры того, как мы можем тесно сотрудничать для решения вызовов XXI века», — отметила она.
Также Байден и Зеленский в среду объявят о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству.
«После встречи мы опубликуем всеобъемлющее совместное заявление, в котором будут сформулированы наши общие ценности и стратегические приоритеты, а также список конкретных результатов, затрагивающих все аспекты наших двусторонних отношений», — отметила она, добавив, что в заявлении будет говориться о возобновлении работы комиссии.
«Чтобы закрепить более высокий статус нашего стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству. Эта комиссия не собиралась в течение трех лет, а хартия комиссии была подписана в 2008 году», — добавила представитель администрации.
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