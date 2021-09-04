Аэропорт Кабула начнет работу уже в ближайшие дни

Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать самолеты с гуманитарной помощью, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина.

«Группа специалистов подготовила аэропорт для приема рейсов с помощью и подготовят в ближайшее время для приема гражданских рейсов», — цитирует телеканал Аль-Хаярина.

По его словам, уже запущены два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле — в Мазари-Шариф и Кандагар.