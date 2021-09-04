США попросили Финляндию принять часть беженцев из Афганистана

Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей, рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

«Через Вашингтон к нам поступают просьбы о помощи. Американцы обратились к Финляндии с призывом принять специалистов в различных областях», — отметил Хаависто в интервью газете Iltalehti.

«В одну группу входят ключевые фигуры из предыдущего правительства и правозащитники, которым может угрожать смерть. Другая группа, которая вступила в контакт, — образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране около 250 женщин-судей», — говорит финский министр.

Как сообщал финский МИД в конце августа, в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, ЕС, миротворческие миссии и члены их семей.