Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих в Кабуле

Талибы начали разгонять демонстрацию против Пакистана в Кабуле, открыв огонь по протестующим. Об этом во вторник сообщило агентство Agence France-Presse.
Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, «размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги». Утверждается, что «талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана».
Как информировал телеканал Tolo News, демонстранты пронесли плакаты с надписями «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».
В субботу глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид посетил Кабул по приглашению руководства талибов. На переговорах с лидерами движения и афганскими политиками Хамид изложил позицию Исламабада по ситуации в Афганистане и обсудил вопросы отношений между двумя странами. Между тем противники талибов в последние дни обвиняют пакистанские власти в том, что они оказывают военную и финансовую поддержку «Талибану».
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