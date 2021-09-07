Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих в Кабуле

Талибы начали разгонять демонстрацию против Пакистана в Кабуле, открыв огонь по протестующим. Об этом во вторник сообщило агентство Agence France-Presse.

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, «размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги». Утверждается, что «талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана».

Как информировал телеканал Tolo News, демонстранты пронесли плакаты с надписями «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».

В субботу глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид посетил Кабул по приглашению руководства талибов. На переговорах с лидерами движения и афганскими политиками Хамид изложил позицию Исламабада по ситуации в Афганистане и обсудил вопросы отношений между двумя странами. Между тем противники талибов в последние дни обвиняют пакистанские власти в том, что они оказывают военную и финансовую поддержку «Талибану».