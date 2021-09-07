ФСБ РФ обвинила Украину в организации диверсии на газопроводе в Крыму

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, якобы организовало Главное управление разведки Украины. Об этом СМИ сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой „Таврия“ при участии запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“ („Меджлис“)», — заявили в ЦОС.
«Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы „Таврия“ Виктор Зелинский», — уверяют в ФСБ РФ. По данным российской спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым — участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России».
По информации ФСБ, разведка Украины обещала исполнителям диверсии около $2 тыс. «По указанию одного из руководителей запрещенного „Меджлиса“ в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около $2 тыс.», — сообщили в ФСБ.
В РФ уверяют, что задержанные за подрыв газопровода уже дали признательные показания.
Напомним, 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в аннексированном Крыму произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России задержаны жители Крыма: заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, а также Асан и Азиз Ахтемовы. По факту подрыва участка газопровода местным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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