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Украинские антикоррупционные органы контролируются иностранными государствами, - юрист

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Украинские антикоррупционные органы контролируются иностранными государствами, - юрист

В том, что главным антикоррупционным органом страны до сих пор руководит Артем Сытник, признанный судом коррупционером, виноват пробел в законе о НАБУ — законе, принятом под давлением внешних сил. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015), заслуженный юрист Украины Алексей Баганец.

«В первую очередь нужно высказывать претензии к тем законодателям и тому президенту, при котором принимали закон о НАБУ. Вдумайтесь, они не записали как основание для увольнения директора с занимаемой должности совершение им административно наказуемого преступления. Например, для директора ГБР это является основанием для увольнения, а для директора НАБУ — нет. На сегодня записано одно единственно основание для увольнения директора НАБУ, которое зависит от его воли — это когда будет проведен так называемый внешний аудит. Не проверка прокурора, как это было раньше, не его отчет в парламенте, а только одно основание — если будет проведен внешний аудит и этот аудит признает деятельность Антикоррупционного бюро неудовлетворительной. Других причин нет, в том числе и привлечения к административной ответственности за коррупцию», — отметил юрист.

По его мнению, попытка сделать НАБУ независимым от внешнего влияния органом в итоге привела к тому, что Бюро стало независимым от закона.

«Конечно, это ненормально, когда руководитель органа, который борется с коррупцией, сам признан судом коррупционером. Но таков закон на сегодняшний день. И это проблема — то, что у нас под внешним влиянием и давлением принимаются законы, которые позволяют существовать в Украине среди системы органов правопорядка тем органам, которые фактически созданы под эгидой и по инициативе иностранных государств. Понимаете, они фактически не подчинены законодательству Украины, они существуют, так сказать, независимо и под прикрытием, при поддержке иностранных государств. Таким органом является и НАБУ, к большому сожалению» — отметил он.

Юрист признает, что у украинского государства сейчас недостаточно суверенитета, чтобы самостоятельно решить даже такой простой кадровый вопрос как увольнение Артема Сытника.

«К большому сожалению, сколько бы мы ни праздновали День конституции и День независимости, сегодня Украина находится под внешним влиянием. И именно иностранные государства держат под своим контролем эти так называемые антикоррупционные органы. Они определяют, кого привлекать к уголовной ответственности, а кого не трогать. Вспомните интервью того же Луценко, как бы к нему кто ни относился, но я ему верю, что посол США приходила к нему и давала ему список неприкосновенных лиц, кого нельзя привлекать к уголовной ответственности. Именно для этого такие органы и создавались — чтобы держать украинскую элиту под колпаком, под контролем, преследовать за коррупцию только тех, кто не вписывается в планы, программы деятельности иностранных государств на территории Украины», — убежден бывший замгенпрокурора.

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Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном коррупционном правонарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.

НАБУ, Артем Сытник
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