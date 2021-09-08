«Газпром» планирует начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября

Агентство Bloomberg сообщило о том, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» уже с 1 октября.

По его данным, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

При этом сроки начала поступления газа с «Северного потока 2» в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, напоминает Bloomberg.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать. Параллельно оператор газопровода сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы «Северного потока 2».

Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м.